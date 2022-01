La rivoluzione lanciata da iliad nel settore telefonico non accenna a fermarsi. Negli ultimi 3 anni sono stati oltre 8.5 milioni di utenti a scegliere l’operatore su smartphone. A partire da oggi, tutti gli utenti Italiani potranno scegliere il brand anche per la propria connessione di casa in fibra ottica.

In queste ore, iliad ha annunciato che la rivoluzione continuerà anche nel settore della fibra. La promozione di lancio è come sempre imperdibile grazie ad un costo di 15,99 euro al mese per gli utenti mobile senza costi nascosti. Per tutti gli altri clienti, il costo sarà di 23,99 euro con costi di installazione di 39,99 euro.

La fibra iliad permette di raggiungere velocità di download fino a 5 Gbit/s1 e fino a 700 Mbit/s in upload. Gli utenti che sceglieranno il servizio potranno contare sulla fibra FTTH, quindi con il collegamento ottico per tutta la lunghezza della rete e fino alla propria casa.

Per poter sfruttare al meglio la velocità offerta dalla banda ultralarga, l’operatore telefonico ha sviluppato internamente il nuovissimo iliadbox, il router necessario per la connettività. Il team di ricerca e sviluppo ha lavorato per ottenere il meglio dall’hardware e dal software disponibile per ottimizzare la connessione e rendere il prodotto sostenibile.

Infatti, iliad si è impegnata per realizzare un router che potesse combattere l’obsolescenza programmata e durare a lungo nel tempo. Secondo i test condotti, iliadbox può durare fino a 10 anni. Il router inoltre sarà fornito in comodato d’uso gratuito, sempre nel rispetto degli utenti e dell’eliminazione dei costi nascosti.

Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad, ha commentato il debutto nel mercato fibra così: “Da mesi riceviamo tantissime richieste da parte dei nostri utenti mobili di lanciare un’offerta in fibra, perché stufi della mancanza di trasparenza di questo mercato. Sono davvero contento di portare oggi nella fibra la stessa trasparenza e qualità che contraddistinguono da sempre le nostre offerte mobili. Una connessione in fibra ultra veloce a un prezzo accessibile potrà semplificare la vita a milioni di persone e dare quella spinta verso la digitalizzazione di cui il Paese ha tanto bisogno”.