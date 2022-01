I temi dell’obsolescenza programmata e delle riparazioni legate al servizio di assistenza ufficiale sono estremamente attuali nel mondo tecnologico. Gli utenti più esperti chiedono a gran voce il Diritto alla Riparazione e tra i più fervidi sostenitori c’è il team di iFixit.

Gli utenti vogliono vedere riconosciuto il diritto a riparare in autonomia i propri device, senza dover per forza passare attraverso i canali ufficiali. Il motivo è soprattutto economico, in quanto spesso le riparazioni possono essere fatte in poco tempo e con pezzi facilmente reperibili.

Tuttavia, le aziende non sembrano essere d’accordo a garantire il Diritto alla Riparazione. Per questo i device risultano estremamente complicati da riparare, senza il supporto di strumenti e tecnologie adeguate e in possesso solo di riparatori autorizzati.



Il Diritto alla Riparazione sta diventando un tema centrale in tutti i paesi mondiali

Tuttavia, il 2022 potrebbe essere l’anno di svolta come confermano da iFixit. Il Diritto alla Riparazione sta prendendo sempre più piede e le leggi si stanno adeguando per tutelare maggiormente i consumatori di tutto il mondo.