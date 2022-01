Coop e Ipercoop impazzite: ecco l’elenco di smartphone quasi gratis

Coop e Ipercoop cercano di emulare il più possibile le dirette rivali del settore in Italia, con il lancio di una campagna promozionale il più vicino possibile alle ultime offerte di Unieuro o Esselunga. Al suo interno si possono effettivamente trovare ottimi smartphone al giusto prezzo di vendita, anche di fascia particolarmente elevata.

Il volantino è disponibile, come nella maggior parte dei casi parlando di Coop e Ipercoop, in esclusiva in negozio, senza però presentare differenze importanti in merito alla dislocazione territoriale. In altre parole, gli acquisti possono effettivamente essere completati dove vorrete, senza costi aggiuntivi. I prodotti, inoltre, sono distribuiti con garanzia della durata complessiva di 24 mesi.

Coop e Ipercoop: offerte per tutti gli utenti dagli ottimi prezzi

Coop e Ipercoop strizzano il più possibile i prezzi di vendita dei migliori prodotti inclusi nel loro catalogo, ecco allora arrivare alcune ottime occasioni in merito alla fascia bassa della telefonia mobile. Il prodotto su cui abbiamo voluto focalizzare la nostra attenzione è il Samsung Galaxy A12, uno smartphone convincente sopratutto in termini di prestazioni fotografiche e nell’interfaccia grafica, se confrontate con il prezzo finale di soli 149 euro.

Non mancano proposte ancora più economiche, tra queste trovano posto ZTE Blade A31 e Xiaomi Redmi 9AT, due smartphone da 69 e 99 euro, decisamente meno qualitativi del precedente. Le altre occasioni del volantino Coop e Ipercoop le trovate direttamente qui, con tutti i prezzi di vendita.