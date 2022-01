Euronics riprende le ottime campagne promozionali delle scorse settimane, riattivando alcuni dei migliori sconti intravisti, con i quali i consumatori hanno effettivamente la possibilità di spendere cifre decisamente ridotte rispetto al listino originario.

Il limite più grande delle soluzioni di casa Euronics, riguarda proprio la necessità di recarsi in specifici punti vendita, ovvero al momento attuale gli sconti non sono comuni a tutti i soci, ma potrebbero presentare delle differenze. Il consiglio che vi diamo è sempre lo stesso, valutate attentamente le riduzioni nel negozio più vicino alla vostra residenza.

A questo link trovate il nostro canale Telegram nel quale sono disponibili tantissimi codici sconto Amazon completamente gratis.

Euronics: offerte assurde con i migliori prezzi dell’anno

Euronics ha recentemente aggiornato la propria campagna promozionale con una nuovissima serie di offerte assurde, tutte ricche di prezzi bassi e sconti molto interessanti rispetto al listino originario. Scorrendola da vicino notiamo la presenza di tanti medi di gamma, per quanto riguarda il segmento degli smartphone, in aggiunta a Apple iPhone 13 disponibile a 899 euro, ma anche il recentissimo Galaxy S21 FE da 699 euro.

I restanti modelli vanno a toccare spese non superiori ai 329 euro, e coinvolgono Galaxy A53s, Wiko Power U20, Realme 8, Oppo A54s, Oppo A94, TCL 20Y, Wiko Power U30, Motorola Edge 20, 20 Lite e 20 Pro, Wiko Y52, wiko Y82 e similari. Tutti i prodotti sono distribuiti, lo ricordiamo, con la classica garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi, nonché nella loro variante no brand, la quale permette di ricevere in maniera molto più tempestiva gli aggiornamenti. Per i dettagli, invece, aprite subito il seguente link.