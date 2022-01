In queste ultime ore sono stati ufficializzati anche per il mercato italiano ben due nuovi smartphone a marchio Motorola appartenenti rispettivamente alla fascia alta e alla fascia media del mercato. Stiamo parlando dei nuovi Moto G200 5G e Moto G51 5G. Andiamo a vederli più nel dettaglio.

Motorola Moto G200 5G: il top di gamma alla portata di tutti

Moto G200 5G è il nuovo smartphone di fascia alta del noto produttore Motorola. Come già accennato, si tratta di un top di gamma in quanto sotto al cofano batte il potente processore Snapdragon™ 888+ 5G che garantisce delle performance davvero eccellenti. Il tutto è anche alimentato dallo Snapdragon Elite Gaming che rende disponibile sul mobile i livelli di gioco tipici del desktop con una resa grafica più rapida del 20%².

Non manca inoltre Qualcomm® Snapdragon Sound™ con cui è possibile beneficiare di musica ad alta risoluzione, chiamate vocali cristalline e intrattenimento senza lag e non manca nemmeno il supporto al Dolby Atmos. Notevole poi anche il comparto fotografico. Il sensore fotografico principale è da 108 MP che, con la tecnologia binning Ultra Pixel, offre una sensibilità in condizioni di scarsa luminosità 9 volte migliore combinando pixel 9 volte più grandi in uno solo e garantendo scatti migliori e più dettagliati. Ad affiancarlo ci sono poi un sensore ultra grandangolare e un sensore Macro Vision. Presente infine la modalità Ready For che permette di connettere all’istante lo smartphone a uno schermo più grande senza cavo ma in modalità wireless.

Moto G51 5G: supporto al 5G e display a 120Hz

Moto G51 5G è invece il nuovo smartphone di fascia media di Motorola. Tra le caratteristiche di rilievo, spicca senz’altro la presenza di un display con una diagonale da 6.8 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a ben 120Hz.

Anche qui troviamo poi un buon comparto fotografico, con un sensore principale da 50 MP affiancato da un sensore ultra grandangolare da 118° e un sensore Macro Vision. Il tutto viene poi alimentato dal processore Snapdragon 480 Pro 5G, il quale garantisce delle performance nettamente migliori rispetto al precedente modello.

Prezzi e disponibilità

I nuovi smartphone a marchio Motorola sono già acquistabili sullo store online Amazon secondo i seguenti prezzi: