Nel corso delle ultime ore il noto produttore di smartphone Motorola ha presentato in veste ufficiale un nuovo dispositivo. Si tratta del nuovo Motorola Moto G51, il quale si distingue per essere il primo ad avere a bordo il SoC Snapdragon 480+. Vediamo qui di seguito il resto della sua scheda tecnica.

Motorola presenta ufficialmente in Cina il nuovo smartphone Motorola Moto G51

Motorola Moto G51 è il nuovo smartphone presentato in queste ore in Cina dalla nota azienda. Come già accennato, una delle sue peculiarità e particolarità è quella di essere il primo smartphone al mondo ad essere alimentato dal nuovo processore di casa Qualcomm, cioè il SoC Snapdragon 480+, e quest’ultimo garantisce il supporto alle nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, il nuovo device a marchio Motorola può contare su ben 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Troviamo poi una grande batteria con una capienza da 5000 mAh e con supporto alla ricarica rapida da 10W.

Dal punto di vista estetico, troviamo una continuità con i precedenti modelli presentati dall’azienda. La parte frontale è infatti occupata da un display forato IPS LCD da ben 6.8 pollici di diagonale con una frequenza di aggiornamento da 120Hz e con un touch sampling rate di 240Hz. Sul retro sono invece presenti tre fotocamere costituite da sensori rispettivamente da 50, 8 (grandangolo) e 2 megapixel, mentre la fotocamera anteriore è da 8 megapixel.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Motorola Moto G51 sarà distribuito per il momento per il mercato cinese ad un prezzo di circa 200 euro al cambio attuale.