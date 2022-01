Le promozioni in casa Comet raggiungono nuovamente livelli altissimi, gli utenti riescono a mettere le mani su prodotti di qualità al giusto prezzo, senza mai dover effettivamente rinunciare alle prestazioni generali che gli stessi sono in grado di raggiungere.

Tutte le migliori offerte del volantino Comet sono alla portata di ogni singolo utente, uno dei pregi più grandi della campagna promozionale dell’azienda riguarda proprio l’ampia disponibilità sul territorio nazionale. Ciò sta a significare, in parole povere, che gli acquisti possono tranquillamente essere completati recandosi personalmente in un qualsiasi punto vendita, oppure acquistando tramite l’e-commerce ufficiale, che prevede la spedizione gratuita per ogni ordine del valore immediatamente superiore ai 49 euro.

Comet: le offerte hanno in serbo tantissime sorprese

Sorprese a non finire con Comet grazie ad una campagna promozionale davvero ricca di sorprese dai prezzi sempre più bassi e convenienti, in questi giorni gli utenti riescono a risparmiare anche nel momento in cui vogliono acquistare un top di gamma. All’interno del volantino trovano posto occasioni impensabili fino a poco tempo fa, come Samsung Galaxy Z Flip3, il foldable più richiesto del periodo, acquistabile a 799 euro, ma anche Oppo Reno6 Pro, il top di gamma più recente, a 699 euro, per finire con Oppo Find X3 Neo, acquistabile con un esborso di 569 euro.

Non mancano ovviamente soluzioni intermedie, sotto i 400 euro sarà possibile pensare di acquistare Galaxy S20 FE, ma anche Xiaomi Mi 11 Lite e Oppo Find X3 Lite. Che dire, una campagna promozionale di tutto rispetto, disponibile qui.