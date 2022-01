WhatsApp: spiare il partner in segreto e gratis è possibile con un'app

È capitato più volte di discutere in merito alla possibilità di poter spiare le conversazioni WhatsApp di un qualsiasi utente che vi sia iscritto. Purtroppo per tutti coloro che avrebbero desiderato farlo, oggi questa pratica non è più possibile. Tante applicazioni in passato infatti permettevano di fare tutto ciò, previo pagamento della piattaforma, la quale risultava anche fuori legge.

Oggi tutte quelle applicazioni sono state eliminate o messe in disuso, per cui chi le ha comprate un tempo non potrà più utilizzarle. WhatsApp quindi ha vinto questa piccola battaglia, non sapendo però che si ce la mano nel web alcune soluzioni che in un certo qual modo avrebbero permesso comunque a chiunque di ficcare il naso negli affari altrui.

WhatsApp: con questo nuovo trucco potete spiegare tutti gli utenti nei loro movimenti

Secondo quanto riportato da alcune esperienze fatte sul web, esisterebbe l’applicazione perfetta per spiare le persone su WhatsApp senza infrangere la legge.

Non è un applicativo invasivo come quelli che permettevano di scoprire le conversazioni altrui, ma tale situazione permetterà di scoprire i movimenti delle persone in diretta.

Scaricando infatti Whats Tracker, potrete scegliere una o più persone, decidendo quindi di avere delle informazioni in diretta su ogni loro accesso o su ogni loro disconnessione. Stando alle ultime notizie, l’applicazione permetterebbe di avere una notifica istantanea ogni qualvolta la persona che avete deciso di spiare sceglie di entrare o uscire da WhatsApp. Per il momento la soluzione è gratuita e legale al 100% per tutti coloro che la scaricano.