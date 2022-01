WhatsApp, da vero fulcro delle comunicazioni quotidiane, rappresenta una piazza virtuale da tenere in considerazione, laddove dovessero esserci sospetti di tradimenti da parte del partner. Le cronache di questi ultimi anni ci hanno insegnato che proprio attraverso la piattaforma di messaggistica istantanea avvengono gli atti di infedeltà più stupefacenti.

WhatsApp, il nuovo trucco per scoprire l’infedeltà del partner

In presenza di determinate prove o sospetti sull’infedeltà del proprio partner, molte persone si impegnano alla lettura delle conversazioni del proprio lui o della propria lei. Nella maggior parte dei casi, ancora oggi gli utenti scelgono di leggere direttamente i messaggi dallo smartphone del partner. Questa tecnica è stata da tempo superata dall’evenienza dei fatti. In caso di messaggi da nascondere, al fine di non alimentare nemmeno il minimo dubbio il partner che ha qualcosa da nascondere ha gioco facile nell’eliminare ogni genere di contenuto.

Al fine di avere una prospettiva ampia e determinata, gli utenti di WhatsApp possono affidarsi quindi ad un secondo metodo. Questo metodo si basa sull’utilizzo della piattaforma desktop, WhatsApp Web.

Attraverso il sistema desktop della piattaforma di messaggistica, gli utenti avranno la possibilità di sincronizzare i messaggi da smartphone ad un pc. La copia dei messaggi avviene in pochi secondi, attraverso il menù Impostazioni della chat. Per rendere operativo questo metodo è necessario aver il pieno possesso dello smartphone del partner per pochi secondi ed un computer.

Il grande vantaggio di questo metodo sta nella praticità: i messaggi WhatsApp del partner saranno sempre disponibili ed anche aggiornati in tempo reale sul dispositivo fisso.