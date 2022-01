Abbiamo già parlato dell’headset di Apple per realtà aumentata/realtà mista (AR/MR). Sfortunatamente, questa volta le notizie non sono buone. Secondo Bloomberg, i copricapi di realtà aumentata segnalati da Apple potrebbero essere ritardati, con una data di rilascio fino al 2023.

L’auricolare AR/MR è in fase di sviluppo da tempo. Secondo MacRumors, il dispositivo doveva essere rivelato nel 2021 e poi rilasciato nel 2022. Voci recenti confermano questa affermazione. In una nota agli investitori, l’analista Apple Ming-Chi Kuo ha dichiarato che il visore sarà disponibile per la prima volta in una capacità limitata nel 2022, dopodiché inizierà a spedire unità aggiuntive ogni anno. Solo pochi giorni dopo, un nuovo rapporto rivela che questi piani potrebbero non essere realizzati.

Apple non ha ancora confermato i ritardi

Come abbiamo scritto all’inizio di questa settimana, l’auricolare Apple AR/MR potrebbe essere il più potente del suo genere sul mercato in questo momento. Secondo Ming-Chi Kuo, lo smartphone potrebbe includere non una, ma due CPU, tra cui un chip a 4 nm e uno a 5 nm. Kuo ha anche ipotizzato che il dispositivo AR potesse avere la stessa potenza di elaborazione del MacBook Pro 2021 di Apple. Sfortunatamente, secondo una nuova storia di Bloomberg, la forza del visore potrebbe anche essere la sua rovina.

Secondo Bloomberg, l’auricolare potrebbe essere ritardato a causa di una serie di problemi di sviluppo. Se confermato, è possibile che questi problemi sorgano principalmente a causa della potenza dell’auricolare. L’auricolare soffre presumibilmente di problemi di surriscaldamento, il che non sorprende dato che è dotato di due potenti core della CPU.

Se l’auricolare Apple AR/MR è dotato dell’ultimo e più grande chip M1 Pro di Apple, saranno necessarie termiche corrette per mantenere stabile il dispositivo. Sembra che Apple abbia riscontrato difficoltà nello stabilizzare le temperature del dispositivo. Ci sono anche problemi irrisolti con la fotocamera e il software dell’auricolare Apple.

Sebbene le difficoltà possano richiedere del tempo per essere risolte, Apple sta pianificando in anticipo e si sta impegnando per un rilascio il prima possibile.