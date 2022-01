Dropbox non è il servizio di archiviazione cloud più popolare in questo momento, soprattutto perché Google Drive e Microsoft OneDrive in genere offrono prezzi e funzionalità migliori, ma è ancora utilizzato da molte persone per mantenere sincronizzate le proprie informazioni su diversi dispositivi. Dropbox è stato lento nell’aggiornare il suo programma macOS per includere la compatibilità per i laptop Mac dotati di CPU Apple M1, ma ora sta succedendo.

Dropbox ha lanciato mercoledì una nuova versione beta del suo programma desktop, soprannominata ‘Beta Build 140.3.1903’, che sembra essere la prima versione che funziona in modo nativo su macchine Apple M1 Mac. Non esiste una data fissa per quando il supporto M1 uscirà dai test e diventerà disponibile per tutti coloro che possiedono un Mac, sebbene l’anno scorso la società abbia dichiarato di puntare alla ‘prima parte del 2022’.

Dropbox sta aggiornando la sua piattaforma

La nuova versione M1 dovrebbe essere più veloce e utilizzare meno memoria rispetto al programma x86 emulato. ‘Il supporto nativo di Dropbox per i sistemi Mac con processori Apple al silicio (M1) è ora disponibile in versione beta per tutti i clienti che hanno aderito al programma di rilascio anticipato di Dropbox’, ha affermato la società in un nuovo post di supporto sulla compatibilità M1. Puoi anticipare la stessa esperienza Dropbox sui tuoi dispositivi Apple, indipendentemente dal fatto che siano alimentati da silicio Apple (M1) o da un processore Intel.’

Sfortunatamente, Dropbox non ha ancora una versione nativa per Windows su ARM o ARM Linux. L’applicazione desktop standard di Windows non può essere emulata nemmeno su ARM Windows, apparentemente perché si integra con Windows Explorer, che Microsoft non abilita per le applicazioni x86/x86 64 simulate. La modalità Dropbox per S è l’unica opzione per i laptop Snapdragon Windows, in cui i file sono accessibili esclusivamente dall’applicazione Dropbox.

Nell’ottobre 2021, Google Drive ha aggiunto il supporto nativo di Apple M1, mentre Microsoft ha iniziato a testare un client M1 a dicembre (una versione stabile non è ancora disponibile). Poiché la sincronizzazione dei file iCloud di Apple è incorporata nel software Finder, è sempre stata nativa per M1.