Trony mette alle strette le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, proponendo una campagna promozionale che la vede rilanciare la sfida con prezzi alla portata di tutti, e sopratutto prodotti veramente scontatissimi.

Il risparmio è di casa da Trony, gli utenti si ritrovano a poter approfittare della campagna solamente in negozio, per questo motivo sono costretti a recarsi personalmente presso gli stessi, ma senza dover minimamente sottostare a vincoli territoriali di alcun tipo. Coloro che acquisteranno, inoltre, potranno godere della garanzia della durata di 2 anni, e sopratutto della versione no brand per la telefonia mobile.

Trony: sconti da urlo nel nuovo volantino

La spesa è ridottissima da Trony grazie alla campagna promozionale che tutti stavano aspettando di vedere, i prezzi sono in caduta libera anche sui migliori prodotti in circolazione. Partendo proprio da quest’ultimi, notiamo la presenza di Galaxy S21, disponibile a 699 euro, passando anche per il recentissimo foldable, il Galaxy Z Flip3, in vendita a 749 euro (soli 50 euro in più del precedente).

Per quanto riguarda la fascia più economica, ovvero la canonica al di sotto dei 400 euro, sono disponibili prodotti del calibro di Galaxy A52s, Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Redmi Note 10 5G, ma anche TCL 20L o modelli dello stesso valore. Le restanti promozioni del volantino Trony sono raccolte qui, in tal modo potrete conoscere e scoprire in esclusiva quali sono i prezzi pensati dall’azienda per voi, in esclusiva e senza muovervi da casa.