Le promozioni che Euronics ha deciso di attivare per contrastare l’incessante dominio di Unieuro nel mondo della rivendita di elettronica, puntano a scontare i migliori prodotti in circolazione, portandoli a prezzi decisamente più bassi e ridotti del normale.

Gli utenti hanno la fortuna di poter accedere alle offerte recandosi personalmente in negozio, in modo da toccare con mano i prodotti da acquistare, provandoli eventualmente. L’unico appunto da tenere bene a mente riguarda la probabile differenza di socio in socio, si consiglia sempre di verificare di persona la validità del volantino presso il punto vendita, in quanto potrebbe presentare prezzi leggermente differenti.

Aprite subito questo canale Telegram per essere sicuri di ricevere gratis i codici sconto Amazon e scoprire nuove incredibili offerte.

Euronics è inarrestabile: sconti da pazzi per tutti gli utenti

Gli smartphone sono come al solito al centro della campagna promozionale di Euronics, con riduzioni importanti anche legate alla fascia più alta del segmento discusso. I modelli che non dovete assolutamente perdere di vista sono Galaxy S21 e S21+, sono entrambi in vendita a 749 euro, prezzi molto interessanti e scontatissimi. Virando verso il mondo di casa Oppo, ecco arrivare invece Reno6 e Reno6 Pro, con cifre che oscillano tra 429 e 699 euro, per passare poi sul bellissimo Find X3 Neo, disponibile a 549 euro.

Coloro che invece opteranno per uno smartphone decisamente più economico, potranno scegliere di acquistare Redmi 10, Redmi Note 10S, realme 8i, Realme C25Y o anche Redmi 9C, spendendo meno di 400 euro. I dettagli sono raccolti direttamente al seguente indirizzo.