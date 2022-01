Trony prova ad accontentare le enormi richieste dei consumatori nazionali, con una campagna promozionale veramente invitante, nonché ricchissima di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, nel momento in cui si fosse ancora alla ricerca della perfetta occasione per risparmiare sulla tecnologia.

Le promozioni attualmente disponibili, spaziano tra le più svariate categorie merceologiche, soddisfacendo i palati di milioni di utenti in Italia. Gli acquisti, ad ogni modo, possono essere completati solamente decidendo di recarsi fisicamente in negozio; i prodotti che si aggiungeranno al carrello, godranno della solita garanzia della durata complessiva di 2 anni, oltre che della versione no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Trony: quanti sconti shock per tutti

Trony recupera il terreno perso nelle scorse settimane, con una campagna promozionale ricchissima di occasioni da non lasciarsi sfuggire. Partendo come al solito dai top di gamma della telefonia mobile, ecco spuntare l’incredibile Samsung Galaxy S21, il modello più richiesto e desiderato di tutto il 2021, il cui prezzo finale si aggira attorno ai soli 699 euro. Volendo invece puntare la propria attenzione sul mondo dei foldable, il consiglio è di scegliere il Galaxy Z Flip3, proprio per la cifra richiesta di “soli” 749 euro.

Con il volantino Trony riescono a risparmiare anche gli utenti interessati ad un medio di gamma da meno di 400 euro, sono acquistabili Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Redmi Note 10 5G, Galaxy A52s o anche TCL 20L. Per scoprire da vicino gli altri prezzi, premete questo link.