Gli smartphone da MediaWorld sono decisamente scontati, in questo modo gli utenti sono favoriti e tutti possono pensare di accedere ad un numero elevatissimo di riduzioni di prezzo, senza mai dover minimamente rinunciare alla qualità o ai modelli più recenti.

Il risparmio è sempre di casa da MediaWorld, con il nuovo volantino il cliente può acquistare i prodotti in due modi differenti: recandosi in negozio, oppure collegandosi al sito ufficiale comodamente dal divano di casa propria. La prima opzione è consigliata per tutti coloro che vogliono toccare con mano il dispositivo; la seconda, invece, potrebbe richiedere il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio.

MediaWorld: offerte da impazzire per tutti i gusti

Spendere poco con mediaWorld è decisamente più facile del previsto, grazie alla nuova campagna promozionale, gli smartphone sono fortemente ridotti di prezzo rispetto al listino originario. I prodotti Apple sono in grande spolvero, con un forte focus sulla nuova generazione, rappresentata dalla coppia iPhone 13 e 13 Pro, acquistabili a 879 e 1099 euro.

Volendo invece puntare la propria attenzione sul mondo Android, ecco arrivare alcune soluzioni altrettanto interessanti, come Galaxy S21 a 749 euro, il nuovissimo Galaxy S21 FE proposto a 699 euro, per finire con gli economici Galaxy 12 e Galaxy A03s, i cui prezzi si aggirano attorno ai 139 e 159 euro.

Le altre offerte del volantino MediaWorld le potete trovare direttamente sul sito, ricordando che gli acquisti sono effettuabili ovunque.