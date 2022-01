Esselunga prova ad allungare sulle dirette inseguitrici della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale davvero invitante, gli utenti possono sperare di godere di sconti incredibili, con prezzi decisamente ribassati sulla maggior parte dei prodotti.

Il volantino che troverete descritto nel nostro articolo è, come al solito del resto, attivo solamente nei negozi fisici dell’azienda, in questo modo sarà strettamente necessario recarsi personalmente nel punto vendita, per avere la certezza di fruire degli ottimi sconti effettivamente disponibili. I prodotti che si acquisteranno, inoltre, sono corredati con la garanzia della durata di 2 anni, utilissima per la riparazione gratuita dei vari difetti di fabbrica.

Esselunga: tutte le offerte di Gennaio

Offerte da non perdere sono state incluse da Esselunga nel nuovo volantino che ha deciso di lanciare nel mese di Gennaio, al suoi interno ad esempio è possibile acquistare un eccellente Xiaomi Mi 11 Lite 5G, uno smartphone molto recente e con connettività 5G, dietro il pagamento di un contributo finale di soli 319 euro.

Tutti gli altri utenti che volessero risparmiare al massimo, potranno comunque pensare di spendere 129 euro per l’acquisto di un galaxy A03s, un prodotto decisamente più economico, ma comunque in grado di garantire discrete prestazioni generali.

Il volantino non si ferma qui, sono disponibili anche sconti legati a televisori ed elettrodomestici, sempre a prezzi più convenienti del normale. Il consiglio è di collegarsi subito qui, scoprendo da vicino le singole offerte attualmente disponibili.