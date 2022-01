Come ogni anno gli appassionati di smartphone e Samsung stanno aspettando la presentazione della serie ammiraglia del colosso sudcoreano e come di consueto si terrà a febbraio, ma è sempre difficile individuare con precisione il giorno. Proprio dalla Corea del Sud ecco che però trapela la data esatta di tale evento, l’Unpacked dedicato alla serie Galaxy S22. Si terrà l‘8 febbraio di quest’anno.

Sulla data sembrano tutti certi anche se ancora molto da fare apparentemente. Samsung infatti non sembrerebbe avere ancora inviato in giro gli inviti alle principali testate del settore. Come segnalano, probabilmente verrà fatto soltanto verso la fine del mese. Oltre alla presentazione c’è però anche altro da sapere ovvero quando i Galaxy S22 arriveranno sul mercato, quasi un mese dopo.

Samsung: la presentazione e l’arrivo sul mercato dei Galaxy S22

Secondo il Digital Daily, giornale sudcoreano, i preordini per i Galaxy S22 inizieranno fin da subito, o meglio, il 9 febbraio cioè il giorno dopo l’evento. Per l’arrivo effettivo sul mercato invece bisognerà aspettare il 24 febbraio anche se c’è bisogno ancora di capire se le data saranno identiche per tutte le zone di vendita.

Ovviamente ormai si sa praticamente tutto della serie in questione. Samsung, per cominciare, si limiterà al lancio di una versione base, una versione Plus e una versione Ultra. Saranno equipaggiati con il processore più potente del colosso ovvero l’Exynos 2200 che si prospetta un chip incredibili sotto ogni punto di vista. Ora non resta che aspettare anche la conferma ufficiale da parte della compagnia anche se arriverà soltanto tra qualche settimana.