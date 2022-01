Realme ha lanciato la serie Realme GT 2 all’inizio di questa settimana in Cina. Il nuovo portafoglio include un Realme GT 2 standard e un Realme GT 2 Pro. Il primo è alimentato dal SoC Snapdragon 888, mentre il secondo è un flagship del 2022 alimentato dal SoC Snapdragon 8 Gen 1. Oltre ai due flagship, l’azienda ha anche rivelato un nuovo modello in edizione limitata del Realme GT Neo 2.

Coloro che apprezzano Dragon Ball Z di Akira Toriyama apprezzeranno senza dubbio questa Realme GT Neo 2 Dragon Ball Edition. Il CMO di Realme Francis Wong ha presentato in anteprima il debutto in India di Realme GT 2 Neo Dragon Ball Edition pochi giorni dopo il suo lancio in Cina.

Realme GT Neo 2 Dragon Ball Edition: nessuna data di rilascio per il momento

Il device Realme GT Neo 2 Dragon Ball Edition ha un retro in vetro con una verniciatura opaca arancione e blu. Anche la cornice dello smartphone è di colore blu. La tavolozza dei colori dell’edizione Dragon Ball ricorda il costume di Goku, con l’arancione principale e alcuni piccoli tocchi in blu. I teaser sono piuttosto frequenti in questi giorni. Realme chiede spesso ai suoi fan se sono interessati all’acquisto dell’oggetto. Di conseguenza, potremmo aspettarci che la società inizi a rilasciare dettagli di questa edizione prima del lancio effettivo.

Di conseguenza, i clienti in India e in Europa possono già pensare a questo come a una nuova colorazione. Se vuoi più identità Saiyan, questa versione può fare al caso tuo. Il Realme GT Neo 2 ha un display AMOLED Full HD+ da 6,62 pollici con una risoluzione di 2.400 x 1.080 pixel. Offre una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, una luminosità fino a 1.300 nits, HDR10+ e una protezione Corning Gorilla Glass 5. L’angolo in alto a sinistra del display ha un foro perforato che ospita uno scanner di impronte digitali sotto il vetro.

Il GT Neo 2 è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 870. Supporta fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo è alimentato dalla Realme UI 2.0 proprietaria di Realme, basata su Android 11. La GT Neo2 ha una fotocamera principale da 64 MP per l’ottica. Include anche una fotocamera ultrawide da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP. La fotocamera da 16 MP si occupa dei selfie. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 65 W. Ha un connettore di ricarica USB di tipo C, NFC e una configurazione di altoparlanti stereo che supporta Dolby Atmos e audio ad alta risoluzione.