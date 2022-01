Honor presenterà il suo primo telefono pieghevole, Honor Magic V, in meno di una settimana. Il design del telefono sarà paragonabile a quello del Galaxy Z Fold 3, con uno schermo principale pieghevole verso l’interno. Ci sono state alcune perdite su ciò che il telefono sarà in grado di dare in termini di potenza, ma è rimasto un grosso problema: quanto costerà il telefono.

A questa domanda potrebbe essere appena stata data una risposta, secondo una nuova fuga di notizie da WhyLab su Weibo. Secondo la presentazione trapelata, il modello base con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione costerà 13.999 CNY, o quasi 2.000 euro. La variante da 12 GB/512 GB costerà 14.999 CNY, o circa 2200 euro, se si desidera aumentare la capacità.

Honor Magic V sarà rilasciato a breve

Questo è sorprendentemente inferiore al previsto, dato che sarà il primo pieghevole a essere spedito nel 2022 con la più recente CPU Snadpragon 8 Gen 1. Per fare un confronto, lo Z Fold 3 in Cina costa circa 14.999 CNY, quindi la capacità di Honor di lanciare il suo primo telefono pieghevole e ridurre il miglior pieghevole fin dall’inizio è degna di nota. Altre speculazioni affermano che il telefono avrà un sensore principale da 50 MP come parte di una tripla fotocamera, oltre a una ricarica rapida cablata fino a 66 W.

A parte il fatto che verrà rilasciato con Android 12, non si sa molto di più sul software di Honor Magic V. Resta da vedere come Honor avrà ottimizzato il software per sfruttare il nuovo fattore di forma, che rimane un po’ un punto critico rispetto a Z Fold 3 e Oppo Find N. Si prevede che verrà lanciato Android 12L nei prossimi mesi, il che potrebbe portare un po’ di sollievo a queste attività, ma dovremo aspettare ancora un po’ per vedere cosa accadrà realmente.

L’Honor Magic V sarà in vendita lunedì 10 gennaio.