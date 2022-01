Iliad ha iniziato il 2022 con il turbo. Ancora per qualche giorno, tutti i clienti che intendono sottoscrivere una ricaricabile con l’operatore francese avranno la possibilità di attivare la Giga 150. Questa promozione ha un prezzo di soli 9,99 euro. Le soglie dei consumi prevedono chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 150 Giga per la navigazione di rete.

Iliad, le migliori offerte per l’inizio del 2022

La Giga 150 è però soltanto una delle iniziative messe a listino dal provider francese. Sempre in nome dei costi da vero e proprio ribasso, tutti i clienti interessati ad Iliad potranno sottoscrivere le ricaricabili Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 nelle ultime settimane ha sostituito una delle promozioni più popolari di Iliad nei listini: la Giga 50. Gli abbonati che intendono sottoscrivere quest’iniziativa avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica con 80 Giga per la connessione internet. In aggiunta, come extra molto vantaggiose, gli utenti riceveranno anche 6 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della promozione sarà di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Una seconda opportunità per tutti i clienti che passano Iliad è rappresentato dalla promozione Giga 40. In questo caso, il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è di 6,99 euro ogni trenta giorni. Il pacchetto dei consumi prevede chiamate senza limiti, SMS da inviare a tutti e 40 Giga per internet in 4G. Per questa tariffa come per le altre è previsto un extra di 10 euro per la ricezione della SIM.