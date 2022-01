Le offerte da Coop e Ipercoop sono davvero scontatissime, gli utenti sono felici di poter accedere ad una campagna promozionale decisamente in grado di spingere a spendere cifre importanti sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, sempre senza rinunciare alla qualità generale.

Il volantino è esattamente in linea con quanto abbiamo già visto i giorni scorsi, ovvero è disponibile solamente sul sito ufficiale, ed è prevista anche la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui si dovessero spendere più di 19 euro (senza vincoli in merito alla categoria merceologica). Tutti i prodotti sono completamente sbrandizzati, in altre parole gli aggiornamenti sono sempre rilasciati dal produttore dello smartphone, non da un qualsiasi operatore telefonico.

Coop e Ipercoop: le occasioni sono le più interessanti degli ultimi mesi

Con Coop e Ipercoop gli utenti hanno la possibilità di mettere le mani su prodotti dalla qualità decisamente elevata, anche se non propriamente recentissimi o di primissimo pelo. I due modelli che al giorno d’oggi sono in vendita a meno di 500 euro, sono Galaxy S20 FE e Apple iPhone X; il consiglio è di puntare dritti sul prodotto di casa Samsung, sia perché più performante, ma anche perchè dispone di specifiche più aggiornate e precise.

Le alternative proposte dalle aziende sono decisamente più economiche, e vanno a toccare tutti modelli in vendita a meno di 239 euro, del calibro di Alcatel 1B, Oppo A16 o anche di Galaxy A32. Ogni dettaglio è rimandato al sito ufficiale.