Android 12 è uscito da mesi e la maggior parte degli utenti sta ancora aspettando l’aggiornamento. L’aggiornamento è già arrivato sui Google Pixel e per molti smartphone Samsung di fascia alta. Tuttavia, per quanto grandi siano queste aziende, sono solo una parte del panorama Android. Infatti, altri marchi come Motorola devono ancora aggiornare tutti i dispositivi. I possessori di Asus ZenFone 8 e ZenFone 8 Flip sono più fortunati, hanno ricevuto un regalo di Natale, anche se un po’ in ritardo. L’azienda ha annunciato finalmente l’arrivo di Android 12 su questi due dispositivi nei giorni scorsi.

Aggiornamento Android 12 rilasciato da alcuni mesi e finalmente disponibile anche per Asus ZenFone 8 e ZenFone Flip

Asus ha sempre avuto una brutta reputazione in passato quando si parla di aggiornamenti. Infatti, l’azienda solitamente è troppo lenta a rilasciare gli aggiornamenti e gli utenti sono spesso tra gli ultimi a ricevere le ultime novità proposte da Google per il suo sistema operativo. L’arrivo di Android 12, invece, è stato senza alcun dubbio una piacevole sorpresa per gli utenti. L’azienda ha annunciato l’inizio del suo programma di aggiornamento a ottobre. Con solo due giorni di anticipo ha rispettato la scadenza di dicembre 2021 per questi dispositivi della serie 8.

L’aggiornamento OTA, anche se già arrivato nei giorni scorsi, sta ancora arrivando su tutti i dispositivi inclusi. Anche se, puoi scaricare e installare manualmente queste due versioni: ZenFone8 EU/WW, ZenFone 8 Flip EU/WW. Abbiamo solo un’idea approssimativa di quando l’aggiornamento sarà disponibile anche per altri Asus, come ZenFone 7 o ROG Phone 5, ma si spera che arrivino anche prima del previsto.