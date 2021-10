Asus indubbiamente non rientra tra le aziende più veloci nel fornire aggiornamenti per il sistema operativo Android. Tuttavia, è sempre in grado di creare un programma beta per i suoi nuovi telefoni ogni volta che viene rilasciato un aggiornamento importante. La società sta testando la versione beta del nuovo Android 12 per Zenfone 8. Pare che presto arriverà la versione stabile.

I proprietari interessati possono registrarsi per testare la versione beta di Android 12 distribuita da OTA andando nella pagina degli aggiornamento del sistema nelle impostazioni del proprio dispositivo. Basterà premere l’icona a forma di ingranaggio e selezionare “Iscriviti al programma di test beta“.

Android 12 beta: Asus lancia il programma solo per Zenfone 8

Durante la fase di registrazione al programma beta promosso da Asus, verrà chiesto di registrarsi con un account Asus e quindi di accettare i termini di non divulgazione. Successivamente sarete inseriti nella lista d’attesa. Si può aderire al programma beta per Zenfone 8 dal 1 al 13 ottobre. Tutti i partecipanti possono ritirare la loro richiesta d’iscrizione in qualsiasi momento entro il 13 ottobre. Dopodiché si verrà inseriti automaticamente nel programma.

Il feedback, positivo o negativo che sia, può essere fornito su una scheda specifica presente sui forum ZenTalk di Asus. Google ha lavorato duramente alla versione stabile di Android 12. I programmi beta talvolta rilasciati da Asus e altre aziende sono un ottimo modo per testare il software in anticipo e farsi un’idea. Tuttavia, non dimentichiamo che in quanto beta potrebbero esserci più bug e malfunzionamenti improvvisi probabilmente del tutto assenti nella versione definitiva.