Quando WhatsApp chiama, gli utenti rispondono. Se arriva una notifica si fa fatica a non aprirla, o magari bisogna farlo per forza di cose per non avere nessun tipo di problematica. Per questo si intende magari una ramanzina da parte dell’amico o del partner che pretendevano leggeste il loro messaggio.

Per evitare queste scocciature qualcuno sembrerebbe aver pensato a tutto, ovvero ad un’applicazione in grado di intercettare i messaggi di WhatsApp. Questo comporterà la possibilità di evitare di farvi vedere online, passando dunque da invisibili mentre tu ti crederanno che non avete realmente letto il messaggio in arrivo.

WhatsApp: il trucco perfetto per non aggiornare l’ultimo accesso e restare in incognito

Succede spesso di voler desiderare di non esser visti, proprio come permette la nuova applicazione che apre questo nuovo anno in relazione a WhatsApp. Chiaramente il colosso della messaggistica non c’entra praticamente nulla con l’applicativo in questione, il quale viene messo in circolo da un’azienda di terze parti che ci ha lavorato per molto tempo.

L’applicazione prende il nome di Unseen e offre una grande opportunità, ovvero quella di leggere uno o più messaggi provenienti da WhatsApp senza dover accedere all’applicazione ufficiale. Questo chiaramente comporterà dei benefici, come ad esempio restare invisibili senza mai risultare online. Tutto ciò potrà essere fatto nel momento in cui doveste avere timore di essere visti da qualcuno online o magari di lasciare il vostro ultimo accesso. Quest’ultimo non sarà aggiornato se utilizzerete Unseen. L’applicazione, almeno per il momento, è gratuita al 100% e soprattutto legale.