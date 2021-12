WhatsApp: modo unico per essere invisibili gratis, niente ultimo accesso

Riuscire a fare a meno di alcune applicazioni sul proprio smartphone ogni giorno risulta praticamente impossibile per la maggior parte di coloro che si servono di un dispositivo mobile. Effettivamente esistono delle applicazioni fondamentali, le quali consentono la comunicazione rapida ma soprattutto gratuita sia per quanto riguarda il passatempo che per quanto riguarda un discorso prettamente lavorativo. Ricordiamo infatti che applicazioni come WhatsApp hanno sviluppato anche il loro lato business che consente alle aziende di avere un account dedicato sul quale magari ricevere le richieste da parte dei clienti.

Col tempo però in molti hanno desiderato un livello molto più alto di privacy, il quale può essere ottenuto ma solo fino ad un certo punto. Ricordiamo infatti che WhatsApp non consente di oscurare il proprio ultimo accesso senza che venga riservato all’utente lo stesso trattamento. In poche parole se deciderete di non mostrare più la vostra ultima entrata su WhatsApp, non potrete più notare neanche quella degli altri. Secondo però quanto riportato da alcune fonti, esisterebbe un’applicazione in grado di permettervi di essere praticamente invisibili.

WhatsApp: con questa nuova applicazione sarete invisibili, ecco quale

Secondo le ultime informazioni, sarebbe arrivata una nuova applicazione in grado di nascondere il vostro ultimo accesso. In poche parole, quando vi arriverà un messaggio, avrete l’opportunità di leggerlo al di fuori di WhatsApp senza quindi registrare il vostro ultimo accesso. Il tutto sarà possibile utilizzando la famosa applicazione che prende il nome di Unseen.

Ricordiamo che l’applicazione è gratuita e che soprattutto non comporta alcun rischio al vostro sistema operativo.