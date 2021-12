L’operatore telefonico Vodafone ha deciso di spiazzare tutti continuando a proporre anche nei negozi fisici un’offerta mobile davvero pazzesca e con ben 50 GB di traffico per navigare. Stiamo parlando in particolare della promozione denominata Vodafone Special Minuti 50 Giga.

Vodafone continua a proporre nei negozi aderenti l’offerta mobile Vodafone Special Minuti 50 Giga

Il noto operatore telefonico rosso ha proposto in questi mesi numerose offerte, ma una tra le più interessanti è senz’altro la Vodafone Special Minuti 50 Giga. Quest’ultima permette infatti di usufruire di 50 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS illimitati. Questa offerta è rivolta principalmente a tutti coloro che effettuano la portabilità da Tim, Tiscali, CoopVoce, Spusu e Digi Mobil ed ha un costo di 9,99 euro al mese, mentre il costo di attivazione è di 1 centesimo.

Vi ricordiamo che per ora sono comunque disponibili altre offerte mobile. Ricordiamo ad esempio la promo Vodafone Special 50 Digital Edition rivolta agli utenti che effettuano la portabilità da Kena Mobile, BT Enia Mobile e Bladna Mobile. Anche in questo caso, abbiamo 50 GB, minuti ed SMS illimitati verso tutti sempre ad un costo di 9,99 euro al mese. Oltre a questa offerta, continuano ad essere disponibili anche le offerte Vodafone Special 100 Digital Edition e Vodafone Special Giga. La prima di queste include una grande quantità di giga per navigare, cioè 100 GB, e minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati. La seconda comprende invece 70 GB di traffico dati e sempre minuti ed SMS senza limiti.