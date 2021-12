Per tutti i suoi clienti, il noto operatore telefonico Vodafone ha deciso di fare un bel regalo per le festività natalizie. In particolare, l’operatore ha offerto giga pressoché illimitati da utilizzare comodamente durante la giornata di ieri 24 dicembre e oggi 25 dicembre.

Vodafone regala giga illimitati ai propri clienti per il 24 e il 25 dicembre: ecco come averli

Il noto operatore telefonico rosso non ha ancora finito di riservare sorprese ai propri clienti. Dopo aver offerto una gift card di Chili in omaggio per l’Happy Friday di ieri, infatti, ha anche deciso di offrire giga illimitati per navigare in internet totalmente gratis.

Questi ultimi saranno validi e utilizzabili dal 24 al 25 dicembre 2021. Il 26 dicembre saranno infatti disattivati in automatico e, per attivarli, non è previsto ovviamente alcun costo. Per verificare di poter usufruire di questa iniziativa di Vodafone, basterà effettuare l’accesso all’assistente digitale Tobi. Quest’ultimo riporterà il seguente messaggio:

“I Giga illimitati in regalo sono già attivi sul tuo numero mobile e si disattivano in automatico alla mezzanotte del 25 dicembre.”

Oltre a questo, l’operatore telefonico ha anche proposto ad alcuni suoi ex clienti un’offerta molto interessante e soprattutto a basso costo. Si tratta nello specifico della promozione denominata Vodafone Special 50 Digital Edition. Ad un costo mensile di soli 7 euro al mese, infatti, gli utenti potranno utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati con connettività 4G. Vi ricordiamo che Vodafone ha avvisato gli ex clienti coinvolti tramite l’invio di un SMS.