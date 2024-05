L’annuncio di SES, un’azienda con sede a Lussemburgo, di acquisire Intelsat, il gigante delle comunicazioni satellitari, ha fatto vibrare il settore. L’importo è una cifra da capogiro, ben 3,1 miliardi di dollari. Un affare così grande non passa certo inosservato.

SES e l’acquisizione di Intelsat

Ma cosa ha spinto SES a compiere questo passo così audace? La risposta è chiara: la concorrenza. Sì, perché nel mondo delle telecomunicazioni via satellite, la competizione è feroce. Pensate solo alla rete Starlink di SpaceX, che sta spingendo tutti a correre per mantenere la propria quota di mercato.

Immaginate la potenza combinata di SES e Intelsat. Stiamo parlando di un’azienda con una flotta di quasi 100 satelliti in orbita geostazionaria. Quindi, più del doppio di qualsiasi altro concorrente. È come mettere insieme due titaniche forze per creare un’unica potenza.

Ma c’è un “ma“. Questa mossa arriva proprio nel bel mezzo di un grande cambiamento nel settore. Mentre ci sono ancora clienti fedeli ai satelliti geostazionari, come le aziende di media e le forze armate, c’è una crescente richiesta di servizi offerti da satelliti più piccoli in orbita bassa.

Ecco dove Starlink di SpaceX sta facendo la differenza. Con milioni di abbonati e una flotta enorme di satelliti in orbita bassa, hanno dimostrato che c’è un mercato per questa tecnologia. Ed è un mercato che cresce rapidamente. Non è solo SES a muoversi in questa direzione. Altre aziende stanno facendo mosse simili. Eutelsat si è unita a OneWeb, mentre Viasat ha acquisito Inmarsat. Tutti cercano di adattarsi a questa nuova era delle comunicazioni satellitari.

Un mercato sempre più ambito

Con l’acquisizione di Intelsat, SES spera di consolidare la propria posizione sul mercato. Vogliono offrire una gamma completa di servizi, coprendo tutte le bande di comunicazione immaginabili. Vogliono essere il nome a cui tutti pensano quando si tratta di telecomunicazioni via satellite.

Questa mossa promette di portare innovazione e competitività nel settore. Non solo per SES e Intelsat, ma per l’intero settore delle comunicazioni satellitari. E chissà cosa ci riserva il futuro, quando queste due potenze si uniranno ufficialmente. Sicuramente, sarà un viaggio interessante da seguire.