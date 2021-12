Epic Games ha deciso di regalare a chiunque abbia un account al proprio store un gioco diverso ogni giorno in occasione delle festività natalizie. Già qualche tempo fa il leaker billbil-kun aveva rivelato con largo anticipo alcuni di questi giochi, e ora ha rivelato anche quelli delle giornate del 28 e del 29 dicembre 2021.

Epic Games: ecco i giochi offerti gratis il 28 e il 29 dicembre 2021 sullo store

Come già detto, Epic Games ha deciso di proporre un’interessante iniziativa per questo natale, offrendo ogni giorno un gioco a costo zero. Il leaker billbil-kun ha rivelato poche ore fa i titoli che saranno offerti in regalo nelle giornate del 28 e del 29 dicembre 2021.

Quest’oggi 28 dicembre, in particolare, gli iscritti a Epic Games potranno scaricare gratuitamente Moving Out. Si tratta di un simulatore di traslochi in cui gli utenti dovranno spostare mobili e oggetti cercando di evitare però degli ostacoli. Nella giornata di domani 29 dicembre 2021, invece, sarà offerto gratuitamente sullo store il videogioco Salt and Sanctuary. Quest’ultimo è uscito nel 2016 e si tratta di un videogioco di ruolo d’azione in 2D sviluppato e pubblicato da Ska Studios.

Per il momento si tratta però di leaks. Tuttavia, il leaker billbil-kun è risultato piuttosto veritiero e affidabile in passato, quindi chissà, potrebbe avere ragione anche questa volta. Staremo a vedere. Vi ricordiamo che durante la giornata di ieri 27 dicembre 2021 è stato offerto gratuitamente Mages of Mystralia. Quest’ultimo è stato lanciato ufficialmente nel 2017 e si tratta di un videogioco di azione e di avventura prodotto dallo studio canadese Borealys Games.