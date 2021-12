Lo store di Epic Games è sempre ricco e fornito di tanti titoli anche piuttosto rinomati. Per l’arrivo delle festività natalizie, in particolare, sembra che ci sarà una bella sorpresa per tutti gli utenti. Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, infatti, saranno offerti gratuitamente ben 15 videogiochi.

Epic Games Store si prepara al Natale e proporrà 15 videogiochi in regalo

Le festività natalizie sono ormai alle porte e anche Epic Games si sta preparando per celebrarle al meglio. Come già accennato, sembra che per Natale sia in arrivo una sorpresa davvero speciale per tutti gli utenti.

Secondo i rumors delle ultime ore, infatti, fra pochissimi giorni saranno proposti gratuitamente su Epic Games Store ben 15 videogiochi. Tra questi, sembra che saranno inclusi anche titoli di un certo livello. Il primo ad aprire le danze dovrebbe essere Shenmue 3 (ultimo capitolo della saga con protagonista il giovane Ryo Hazuki) annunciato ufficialmente il 19 dicembre dell’anno 2019.

I videogiochi saranno rilasciati gratuitamente uno al giorno dalle ore 17 a partire dal 16 dicembre 2021 e fino al 30 dicembre 2021. Per riscattarli senza alcun costo, ci sarà poi un determinato periodo di tempo. Per il momento, i rumors hanno rivelato soltanto il primo videogioco che sarà regalato, ma siamo sicuri che anche gli altri saranno dei titoli di rilievo.

Vi ricordiamo che non è la prima volta che vengono offerti dei videogiochi importanti su questo store. Soltanto lo scorso 2 dicembre 2021, infatti, su Epic Games Store sono stati regalati due videogiochi, ovvero Godfall Challenger Edition e Prison Architect, mentre il 9 dicembre sono stati regalati Dead by Daylight e while True: learn.