Android 12 sarà disponibile per gli smartphone Samsung Galaxy molto presto. Di recente è stato scoperto l’arrivo dell’aggiornamento One UI 4 per la serie Galaxy S20. Questa volta, si prevede che un’ondata di telefoni Samsung Galaxy A venga aggiornata all’ultima versione del sistema operativo Android.

Questi telefoni Galaxy verranno aggiornati in modo specifico: Galaxy A72, A52, A52 5G e Galaxy A52s 5G. La serie Galaxy A52 è attualmente il best seller del colosso tecnologico sudcoreano nella categoria di fascia media, quindi è naturale che gli sviluppatori siano interessati a questo.

Android 12 in arrivo su alcuni smartphone Samsung Galaxy

I telefoni Samsung Galaxy A di fascia media riceveranno Android 12. La società ha iniziato a lavorare sui quattro dispositivi Android menzionati. Secondo l’app Samsung Members, la serie Galaxy A52 riceverà Android 12 a febbraio. Ciò potrebbe accadere nello stesso periodo della presentazione dei nuovi Galaxy S22, la serie che la società sta preparando per il prossimo anno.

L’aggiornamento potrebbe anche arrivare prima e si spera che non ci saranno ritardi o cancellazioni per qualsiasi motivo. Possiamo aspettarci miglioramenti del widget, come con la maggior parte delle versioni di Android 12. L’interfaccia utente del selettore di widget verrà modificata. Un nuovo linguaggio di design potrebbe essere in lavorazione, ma al momento non ci sono dettagli in merito. È probabile che la funzionalità della tavolozza dei colori ispirata al Material Design e le app stock Samsung verranno modificate.

Ci si può aspettare anche miglioramenti alla privacy. In Impostazioni, c’è una dashboard per la privacy in cui puoi semplicemente visualizzare le autorizzazioni che hai già concesso a varie app. Speriamo che la società rilasci presto nuove informazioni per gli utenti che stanno attendendo questo aggiornamento.