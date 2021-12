Google Maps su Android Auto ha lo scopo di fornirti una guida ininterrotta senza dover toccare lo schermo, tuttavia un nuovo problema tecnico sembra impedire ad alcuni utenti di godere di un’esperienza impeccabile con il programma.

Secondo Autoevolution, l’app continua ad aggiornarsi per una manciata di utenti in modalità di navigazione. Si dice che ciò avvenga ogni cinque-dieci minuti senza una causa apparente, rendendo impossibile utilizzare la sua funzione primaria mentre si è in viaggio.

Android Auto: Google non ha ancora riconosciuto il problema

Il problema sembra essere presente indipendentemente dal fatto che venga utilizzato un telefono Android. Alcune delle persone interessate dal problema hanno pubblicato i loro reclami sul forum di Google e possiedono un Huawei Mate 20 Pro e un Google Pixel 3 XL. Il problema è stato persino documentato in video da un proprietario di Vivo X70 Pro.

Il problema, secondo i commenti del forum, riguarda le connessioni Android Auto sia cablate che wireless. Tuttavia, in base al numero di reclami nel forum, l’entità del difetto sembra essere limitata. Ciò suggerisce che non è così diffuso e Google potrebbe risolvere il problema quanto prima rilasciando un nuovo aggiornamento.

Sfortunatamente per le persone colpite, una soluzione non è attualmente disponibile e Google deve ancora riconoscere il difetto. Ciò significa che i rimedi standard, come il ripristino del telefono o la pulizia della cache, non sembrano risolvere il problema.

Non è noto quante persone siano interessate dal problema, ma speriamo che la società sia già al lavoro per riconoscere e risolvere il difetto. Nel frattempo, qualsiasi impostazione che cambi per cercare di risolvere il problema potrebbe non funzionare, quindi non perdere tempo ad utilizzare Android Auto.