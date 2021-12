Il volantino Comet nasconde al proprio interno offerte davvero da non perdere, i prezzi sono molto più bassi del normale, e promettono all’utente finale un risparmio che supera di gran lunga le più rosee aspettative, almeno in confronto a tutti i listini del periodo corrente.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente, gli utenti sono prontissimi per spendere cifre ridotte, godendo anche della possibilità di accedere ai medesimi sconti recandosi sul sito ufficiale. Gli acquisti infatti non saranno effettuabili solo in negozio, ma anche sfruttando l’e-commerce ufficiale, il quale prevede la consegna gratuita presso il domicilio, nel momento in cui si spendessero più di 49 euro.

Comet: offerte assurde per tutti i gusti

Comet continua a sorprendere e convincere gli utenti in Italia, con il lancio di una campagna promozionale veramente specialissima, i prezzi sono bassi ed assolutamente convenienti, anche senza accenni particolari alla fascia più alta della telefonia mobile. L’unico top di gamma effettivamente coinvolto è l’Oppo Find X3 Neo, un midrange con specifiche da urlo, in vendita oggi a soli 530 euro.

Tutti gli altri che invece non vorranno spendere più di 400 euro, potranno ad ogni modo fare affidamento su Xiaomi Mi 11 Lite, Wiko Power U10, Motorola Edge 20 Lite, Realme C11 o anche su Realme C25Y. Per ogni dettaglio in merito all’eccellente volantino Comet, ricordatevi di affidarvi il prima possibile al sito internet dell’azienda, in questo modo si riceveranno tutte le informazioni del caso.