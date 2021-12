Expert non finisce mai di stupire, per gli ultimi giorni dell’anno, l’azienda ha deciso di lanciare una campagna promozionale veramente incredibile, condita con prezzi sempre più bassi ed assolutamente convenienti, pensati per far risparmiare al massimo gli utenti.

La disponibilità del volantino è estesa a tutti i punti vendita in Italia, come al solito del resto, ciò sta a significare che l’utente può acquistare recandosi casualmente presso gli stessi, oppure affidandosi al sito ufficiale dell’azienda stessa. La consegna presso il domicilio è da ritenersi a pagamento, tranne che nei casi espressamente indicati.

Se volete avere gratis sul vostro smartphone i codici sconto, ricordatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram interamente dedicato.

Expert: ecco le occasioni che stavamo aspettando

Incredibili offerte speciali attendono gli utenti da expert, con questo volantino ognuno ha la possibilità di accedere ai migliori prodotti del periodo, ricevendo in cambio una riduzione importante sui vari acquisti effettuati. Il miglior prodotto incluso è indubbiamente il Samsung Galaxy S21, un dispositivo richiestissimo dal pubblico nazionale, ed oggi finalmente disponibile ad una cifra relativamente ridotta, pari a soli 649 euro.

In alternativa sono anche disponibili terminali da meno di 400 euro, i quali possono toccare Oppo Find X3 Lite, ma anche Vivo V21, Galaxy A12 o il buonissimo Oppo A15. Tutti, indipendentemente dalla fascia di prezzo di appartenenza, sono distribuiti nella loro variante no brand, con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a collegarvi quanto prima al sito ufficiale, troverete i vari sconti, e tutti i prezzi.