Il catalogo online che offre l’operatore telefonico virtuale ho. Mobile è già molto vasto. Nonostante questo, l’operatore offre anche alcune offerte interessanti per tutti coloro che decideranno di attivarle presso i negozi fisici autorizzati a partire da soli 2,99 euro. Scopriamole qui di seguito.

ho. Mobile: ecco le offerte mobile dell’operatore disponibili presso i negozi fisici

Come già accennato, l’operatore telefonico virtuale di casa Vodafone sta offrendo ai suoi nuovi clienti numerose offerte attivabili presso i negozi fisici autorizzati. Si tratta di offerte molto convenienti e che partono da prezzi bassi.

La prima offerta si chiama Internet ho. Things. Quest’ultima ha un costo di 2,99 euro e include 50 minuti di chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti e 500 mega per navigare con connettività 4G. Si tratta tuttavia di un’offerta dedicata ai dispositivi IoT.

Sono poi disponibili due offerte solo voce denominate ho. 4,99 e ho. 9,99. Entrambe permettono di usufruire di minuti senza limiti verso tutti i numeri, SMS illimitati e 50 mega di traffico. Si tratta di offerte attivabili sia da chi deve attivare un nuovo numero sia per chi effettuerà la portabilità del proprio numero (in particolare dagli operatori Iliad, CoopVoce, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile e Elite Mobile).

Oltre a queste, sono poi comunque disponibili anche nei negozi alcune delle offerte standard dell’operatore. Tra queste, c’è ho. 5,99 50 Giga e ho. 7,99 120 Giga. Entrambe comprendono minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati.