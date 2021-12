L’operatore telefonico virtuale ho. Mobile ha da poco presentato ufficialmente una nuova promozione davvero interessante. Si tratta in particolare della nuova ho. 6 99 50 Giga ed è rivolta a tutti gli utenti che decideranno di attivare un nuovo numero. Oltre a questa, è stata presentata anche la promo ho. 11,99 50 Giga ed è rivolta in questo caso agli utenti che effettueranno la portabilità del proprio numero.

Ben due nuove offerte sono state da poco presentate dall’operatore virtuale di Vodafone. In particolare, la prima offerta è denominata ho. 6,99 50 Giga. Quest’ultima prevede minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Il costo mensile è di 6,99 euro, ma sarà necessario aggiungere 0,99 euro per la scheda SIM e 9,99 euro per l’attivazione. L’offerta, come già detto, è rivolta a tutti gli utenti che attiveranno un nuovo numero.

La seconda offerta proposta da ho. Mobile è denominata ho. 11,99 50 Giga. A differenza della precedente, è rivolta a tutti gli utenti che effettueranno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici WindTre, Vodafone, TIM, Very Mobile e Kena Mobile. Questa nuova offerta comprende sempre minuti di chiamate senza limiti, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati. In questo caso il costo mensile è di 11,99 euro, ai quali vanno aggiunti 9 euro di costo di attivazione (29 euro nel caso in cui si dovesse effettuare la portabilità del proprio numero dall’operatore telefonico Vodafone).