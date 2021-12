I prodotti da Trony sono addirittura scontati al 50%, in questo modo tutti hanno la possibilità di accedere a riduzioni importanti sui principali dispositivi attualmente in commercio, senza mai essere costretti a rinunciare alla qualità generale degli stessi.

Per risparmiare al massimo con Trony basta recarsi in un qualsiasi punto vendita in Italia, senza vincoli territoriali o limitazioni di alcun tipo (non sarà invece possibile acquistare sul sito ufficiale). Coloro che effettueranno l’ordine, riceveranno prodotti con garanzia della durata di 24 mesi, e sopratutto nella loro versione completamente sbrandizzata.

Trony: attenzione a queste nuove offerte speciali

Trony spinge gli utenti ad acquistare i nuovi prodotti di tecnologia generale, partendo però da un elettrodomestico o da un televisore. La campagna promozionale corrente infatti obbliga il cliente a scegliere uno tra: grande elettrodomestico dal prezzo superiore ai 299 euro, piccolo elettrodomestico con un costo superiore ai 59 euro, oppure un televisore da almeno 59 euro.

Superato il primo ostacolo, nonché unica limitazione, la strada appare completamente libera da vincoli particolari. Ecco quindi che sarà poi possibile spaziare nell’intero catalogo aziendale, riuscendo a godere di uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino del meno caro della coppia. Questi verrà applicato immediatamente sullo scontrino, non verrà emesso un buono o un rimborso postumo.

Per conoscere nel dettaglio l’ottimo volantino lanciato dall’azienda, potete rifarvi direttamente al sito ufficiale di Trony, apprenderete tutti i prezzi pensati appositamente per voi.