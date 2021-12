Comet, che offerte: il volantino dai mille sconti è online

Comet non si ferma più, per la fine del 2021 ha deciso di lanciare una lunga serie di offerte e di prezzi decisamente convincenti.

Il volantino Comet attivato nel periodo dall’azienda, vuole mettere un freno alle crescenti campagne promozionali dei rivali del mercato dell’elettronica, garantendo nel contempo un risparmio importante su ogni singolo acquisto che gli utenti riusciranno ad effettuare.

Per essere sicuri di risparmiare al massimo, ricordiamo comunque che la soluzione corrente risulta essere disponibile sia in negozio che sull’e-commerce aziendale; quest’ultimo, inoltre, prevede la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, nel momento in cui comunque la spesa dovesse essere superiore ai 49 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica o dal livello raggiunto.

Comet: occasioni e prezzi sempre più bassi

Comet apre le porte dei propri negozi ad una campagna promozionale veramente convincente, gli utenti infatti possono approfittare di prezzi sempre più bassi, anche legati alla fascia alta della telefonia mobile. All’interno del volantino il modello che spicca maggiormente è chiaramente l’Oppo Find X3 Neo, un terminale da soli 530 euro, con il quale si possono godere di prestazioni davvero di altissimo livello.

In caso contrario, consigliamo uno dei seguenti: Xiaomi Mi 11 Lite, Realme C25Y, Realme C11, Galaxy A12, Wiko Power U10, Motorola Edge 20 Lite, Galaxy A52 e similari. Indipendentemente dalla fascia di appartenenza, ricordiamo che tutti i prodotti elencati sono distribuiti nella loro versione no brand, con alle spalle la garanzia legale della durata di 24 mesi.

