Iliad ha rinnovato ancora una volta la sua proposta commerciale nel corso di queste stagione natalizia. Il gestore francese, infatti, durante le prossime settimane assicurerà agli utenti i vantaggi della nuova tariffa Giga 150. La ricaricabile, disponibile in via del tutto eccezionale, assicura agli abbonati chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti da inviare a chiunque e 150 Giga per la connessione internet. Il prezzo che gli utenti si troveranno a pagare sarà di 9,99 euro ogni mese.

Iliad e la Giga 150: i tre servizi gratis per tutti i clienti

La Giga 150 è senza dubbio la migliore occasione nel campo della telefonia mobile in queste settimane. Gli utenti che scelgono tale tariffa avranno inoltre la classica garanzia dei tre servizi gratuiti.

Anche per questa promozione, infatti, Iliad garantisce le telefonate senza limiti verso l’estero. Soprattutto in questo periodo di festività natalizie gli utenti potranno comunicare con amici e parenti in giro per il mondo completamente a costo zero. Il servizio gratuito di Iliad assicura le chiamate illimitate verso l’estero in ben 60 Stati divisi nei vari continenti.

Un altro grande vantaggio sancito dalla Giga 150 è quello relativo alla segreteria telefonica. I clienti del gestore francese potranno contare su un servizio ben diverso da quello degli abbonati TIM, Vodafone e WindTre. Per ascoltare i messaggi registrati in segreteria, infatti, non saranno necessarie spese extra ogni mese.

A concludere la lista dei servizi per la Giga 150 c’è il 5G. I clienti del gestore francese potranno navigare con le reti di ultima generazione, anche in questo caso, senza alcun costo aggiuntivo.