Secondo un post su Reddit, Halo Infinite otterrà le playlist Slayer, Free-For-All (FFA), Tactical Slayer (SWAT) e Fiesta. Sembra che le nuove playlist arriveranno con un nuovo aggiornamento disponibile dal 14 dicembre.

343 Industries ha dichiarato che le playlist di Fiesta, SWAT e FFA saranno disponibili entro la fine dell’anno, ma che una playlist di Social Slayer non sarà disponibile fino al 2022. Non puoi scegliere la tua modalità di gioco in questo momento e sei costretto a passare da Capture The Flag (CTF), Slayer, Strongholds e Oddball, il che è scomodo se preferisci uno stile di gioco rispetto a un altro.

Halo Infinite si prepara ad accogliere nuove playlist

È particolarmente scomodo se hai il compito di completare una sfida che corrisponde a una modalità specifica; tuttavia, 343 sta rispondendo anche a questa preoccupazione, affermando che l’aggiornamento del 14 dicembre rimuoverà gli ostacoli specifici della modalità ‘particolarmente irritanti’.

Inoltre, l’aggiornamento ridurrà alcuni criteri di sfida, rendendo la sfida finale settimanale ‘meno rigorosa’ e includendo attività su misura per le playlist future. 343 sta anche lavorando all’implementazione di XP basati sulle prestazioni, che al momento non sono disponibili nel gioco, creando una categoria di sfida che è ‘basata sul punteggio giocatore accumulato’.

I giocatori che vogliono salire di livello ora vengono ricompensati con XP solo per aver completato le sfide, non per ogni gioco a cui giocano. Questa è stata una grande lamentela tra coloro che vogliono salire di livello. 343 ha tentato di risolvere i problemi relativi alla progressione del pass battaglia il mese scorso introducendo una sfida ‘Gioca 1 partita’, allungando la durata dei potenziamenti di XP e assegnando ai giocatori XP aggiuntivi per le prime sei partite che giocano in un giorno.

Nonostante il fatto che Halo Infinite sia stato pubblicato l’8 dicembre, i fan stanno ancora aspettando la modalità narrativa cooperativa, che dovrebbe arrivare nel 2022, nonché un metodo per riprodurre livelli specifici nella campagna.