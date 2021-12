Avevamo già parlato di quelli che potrebbero essere i dispositivi Apple in arrivo nel 2022 e delle loro particolarità ma a quanto pare le voci a riguardo si dicono contrastanti. Sono emerse, infatti, delle nuove previsioni sulla prossima generazione di Apple Watch e sull’iPhone low cost previsto per il 2023.

Apple: ecco le ultime notizie sui dispositivi in arrivo il prossimo anno e nel 2023!

Stando alle ultime indiscrezioni, Apple non si limiterà ad aggiornare il suo iPhone low cost nel 2022. Il colosso di Cupertino lancerà un nuovo modello di iPhone SE nei primi tre mesi del prossimo anno ma rinnoverà il dispositivo in maniera alquanto evidente soltanto nel 2023. Tra soli due anni, quindi, Apple proporrà il suo iPhone SE introducendo un display dalle dimensioni maggiori e svariate novità. Il display dell’iPhone SE 2023 potrebbe distinguersi da quello dell’attuale modello in commercio ed essere costituito da un pannello da 6,1 pollici. Esteticamente, inoltre, il dispositivo potrebbe ricordare il precedente iPhone XR anche se privo di FaceID, quasi sicuramente sostituito dalla presenza del Touch ID nel Tasto Home.

In merito al prossimo Apple Wach Series 8 sono trapelate, invece, importanti novità. La fonte continua ad essere l’analista Ming-Chi Kuo, secondo il quale Apple aggiornerà le dimensioni del suo smartwatch proponendo anche in questo caso un display più ampio. L’aumento delle dimensioni potrebbe essere giustificato dalla necessità di spazio utile all’inserimento di nuovi sensori che potrebbero rendere il dispositivo in grado di misurare la temperatura corporea, il livello di glucosio nel sangue e, di conseguenza, la quantità di alcol presente nel corpo.