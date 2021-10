Gli smartwatch del colosso di Cupertino sono sempre stati rappresentanti di quello che è l’interesse riposto dall’azienda nei confronti di tutte le funzionalità legate alla salute e al benessere degli utenti. Aumentano di anno in anno, infatti, le possibilità offerte dagli Apple Watch agli utenti, i quali ormai da tempo hanno l’opportunità di usufruire di un numero non indifferente di funzioni che permettono di ottenere un quadro generale delle proprie condizioni di salute.

Apple Watch 7 avrebbe dovuto sfoggiare un’ulteriore novità tanto attesa dal pubblico ma una serie di impedimenti ha costretto il colosso a posticipare l’introduzione dell’apposito sensore. Situazione analoga ha coinvolto Samsung e il suo Galaxy Watch 4. I due colossi, dunque, potrebbero sfruttare la nuova funzionalità per sfidarsi il prossimo anno con il lancio dei rispettivi dispositivi.

Apple Watch 8 misurerà il livello di glucosio nel sangue!

La tanto attesa funzionalità a cui si fa riferimento riguarda la misurazione del livello di glucosio nel sangue. Il sensore che permetterà ad Apple Watch 8 di monitorare il tasso glicemico degli utenti renderà lo smartwatch ancora più allettante per il pubblico.

Apple Watch 7, secondo la maggior parte delle fonti, avrebbe dovuto integrare la funzionalità ma non è stato così. Il dispositivo sembra infatti aver deluso le aspettative della maggior parte degli utenti, i quali potrebbero attendere il prossimo anno e restare davvero sorpresi dall’arrivo di Apple Watch 8.

Come già ribadito in precedenza, il prossimo anno sarà sicuramente ricco di prodotti Apple affascinanti, tra i quali il nuovo MacBook Air e un presunto iPhone SE Plus.