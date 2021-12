Bennet sta provando in tutti i modi ad avere la meglio sulle dirette rivali del settore della rivendita di elettronica, per questo motivo l’azienda ha lanciato una splendida campagna promozionale che la vede scontare alcuni dei migliori prodotti in circolazione.

Accedere alla soluzione che troverete descritta nell’articolo è molto più semplice del previsto, gli utenti non dovranno fare altro che recarsi personalmente in negozio, ed il gioco è fatto. Gli acquisti, come al solito del resto, non sono effettuabili tramite il sito ufficiale dell’azienda; tutti i prodotti sono distribuiti con 24 mesi di garanzia legale, e sono anche completamente sbrandizzati.

Bennet: quante occasioni assurde per tutti

Tantissime occasioni vi attendono direttamente da Bennet, l’azienda ha recentemente rinnovato il proprio volantino, mettendo a disposizione degli utenti italiani un buon quantitativo di sconti, tutti applicati più che altro sulla fascia intermedia della telefonia mobile. Il modello di cui consigliamo maggiormente l’acquisto è senza dubbio il Samsung Galaxy S20 FE, un terminale da soli 399 euro, ma comunque più che ottimo in termini di prestazioni generali e di specifiche tecniche integrate (sono le stesse del Galaxy S20, per intenderci).

Molto buone sono anche le riduzioni applicate su modelli più economici, quali sono Xiaomi Redmi 9AT, Redmi Note 9, Galaxy A12 o Galaxy A22, tutti in vendita a prezzi che oscillano tra un minimo di 89 ed un massimo di 199 euro. Per ogni altra informazione in merito al volantino, ricordatevi di aprire questo link.