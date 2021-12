Sebbene la realtà aumentata possa non sembrare elettrizzante come la realtà virtuale, ha una vasta gamma di applicazioni. L’AR può essere molto divertente, dagli strumenti di misurazione di base alle gallerie d’arte virtuali, ed è facile da usare con i telefoni Android più recenti grazie all’ARCore SDK di Google. Prima di eseguire una di queste esperienze, tutti i dispositivi di supporto devono essere convalidati e altri 26 sono stati aggiunti all’elenco giusto in tempo per la fine dell’anno.

Non sorprende che Pixel 6 e Pixel 6 Pro di Google siano le principali attrazioni. Sarebbe stato piuttosto imbarazzante per gli ultimi smartphone dell’azienda non essere formalmente presenti nell’elenco, soprattutto perché l’azienda ha raddoppiato la realtà aumentata durante l’I/O la scorsa estate.

ARCore: ecco l’elenco ufficiale dei nuovi device supportati

Entrambi i telefoni, così come altri 24, si sono ora ufficialmente uniti alla festa, come puoi vedere di seguito:

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Infinix Mobile Zero X

Infinix Mobile Zero X Neo

Infinix Mobile Note 11

Infinix Mobile Note 11 Pro

Infinix Mobile Note 11S

Kyocera Duraforce Ultra 5G

Lenovo Lenovo Tab P11 Plus

Lenovo Lenovo Tab P12 Pro

Motorola moto g(50) 5G

Motorola moto g(60)s

Motorola edge 20 pro

Motorola edge 20

Motorola edge 20 lite

OnePlus Nord2 5G

Sharp AQUOS sense6

Sharp AQUOS zero6

Tecno Camon 18P

Tecno Camon 18 Premier

Vivo V2105

Xiaomi 11T

Xiaomi Pad 5

Zebra ET51L 10″ Enterprise Tablet

Zebra ET56L 10″ Enterprise Tablet

ZTE Libero 5G II

Ogni azienda sembra voler utilizzare l’AR per alimentare nuove esperienze, il che rende il supporto per questi device ancora più vitale.