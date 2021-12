Il Natale è da sempre il periodo migliore dell’anno per acquistare la tecnologia a prezzi scontatissimi, grazie al volantino MediaWorld gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale ricchissima di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Tutti gli acquisti, come sempre accade parlando di MediaWorld, potranno essere completati anche recandosi personalmente in negozio, oltre che sul sito ufficiale. Attenzione però, indipendentemente dal livello di spesa potrebbe essere richiesto il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio (in genere non superiore ai 9,99 euro).

MediaWorld: occasioni e prezzi sempre più bassi

MediaWorld prosegue sull’ottima strada intrapresa nel corso del Black Friday, promettendo agli utenti un risparmio importante su ogni singolo acquisto effettuato. La campagna promozionale prevede alcuni sconti di fascia alta, infatti sono acquistabili Galaxy S21 Ultra 5G, in vendita nel periodo a 979 euro, passando anche per l’eccellente Galaxy Z Flip3, il cui prezzo finale non va oltre i 799 euro.

In parallelo, volendo spendere cifre leggermente inferiori, consigliamo l’acquisto di Xiaomi 11T e 11T Pro, come anche del più che valido Apple iPhone 12 Mini, il modello più economico della line-up del 2020. Ogni singolo prodotto incluso nel volantino, lo rammentiamo, viene distribuito con garanzia di 24 mesi, e sopratutto è acquistabile in versione completamente no brand, ciò sta a significare che gli aggiornamenti sono molto più tempestivi e vengono rilasciati direttamente dai produttori, non dagli operatori telefonici. I dettagli li trovate elencati nel nostro articolo.