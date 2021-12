Il volantino attivato da Unieuro nel periodo corrente riesce ad avvicinare di molto gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, garantendo difatti un risparmio che supera di gran lunga tutte le più rosee aspettative.

Spendere poco è assolutamente possibile, grazie sopratutto all’ampia disponibilità della campagna promozionale sul territorio nazionale. I prodotti possono essere acquistati sia in negozio, che direttamente online sul sito ufficiale, tramite il quale sarà possibile godere della spedizione gratuita presso il proprio domicilio (solo nel momento in cui si spendono più di 49 euro).

Ricordatevi del nostro canale Telegram ufficiale, al suo interno potete trovare codici sconto Amazon e tantissime offerte.

Unieuro: questi sconti sono da far perdere la testa

A Natale Unieuro cerca di invogliare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, promettendo un risparmio importante su ogni singola compravendita ultimata. I top di gamma che l’azienda ha deciso di coinvolgere nella soluzione corrente, vanno a toccare a tutti gli effetti Apple iPhone 12 Pro, disponibile a 899 euro, passando anche per Galaxy S21 Ultra 5G, il cui prezzo finale oggi raggiunge 969 euro.

Riducendo le aspettative, quindi buttandosi a capofitto su prodotti meno performanti e costosi, si possono trovare Oppo Find X3 Lite, Realme GT Master Edition, Vivo Y33s oppo Find X3 Neo, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Motorola Edge 20 e similari. Per maggiori informazioni in merito, e per conoscere da vicino ogni singolo sconto pensato da Unieuro, dovete ricorrere all’apertura del seguente link diretto al sito ufficiale, ricordando comunque che gli acquisti possono essere completati sia online che in negozio.