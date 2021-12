Il volantino Esselunga lanciato dall’azienda in occasione delle festività natalizie, vuole essere il giusto mix tra sconti e prezzi bassi, applicati direttamente su prodotti dalla qualità estremamente elevata, i quali sono perfettamente in grado di catturare l’attenzione e l’interesse dei consumatori.

Come al solito, tutti i prezzi che trovate elencati nel nostro articolo sono da considerarsi disponibili solamente nei punti vendita fisici sparsi per il territorio, non sul sito ufficiale o presso altre realtà. I prodotti mobile sono tutti completamente sbrandizzati, quindi gli aggiornamenti vengono rilasciati direttamente dal produttore, ed in generale dispongono di una garanzia legale della durata di 24 mesi.

Esselunga: occasioni da non perdere per tutti

Fino al 31 dicembre da Esselunga sono stati attivati ottimi prezzi convenienti, perlopiù sulla fascia intermedia della telefonia mobile, promettendo difatti un risparmio importante su ogni singolo acquisto effettuato dagli utenti. Il top di gamma da consigliare subito è chiaramente l’Apple iPhone 13 Mini, un prodotto lanciato da pochissimo sul mercato, disponibile all’acquisto a 898 euro nella sua variante completamente no brand.

In parallelo sono raccolti all’interno del volantino anche tantissimi altri sconti da non perdere assolutamente di vista, quali possono essere legati a Oppo A94, Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi 9AT, Galaxy A22, Galaxy A03s, realme C25Y, Xiaomi Mi 10T Lite o anche Oppo A74, tutti in vendita a meno di 400 euro. Per scoprire e conoscere da vicino la campagna di Esselunga, ricorrete alle pagine presenti qui.