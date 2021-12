Comet, che occasioni: a Natale i prezzi più bassi dell’anno

Risparmiare con Comet è decisamente semplice, vi basterà recarvi in negozio o sul sito ufficiale, per avere la certezza di spendere pochissimo.

A Natale da Comet ci sono i prezzi più bassi dell’anno, tutti gli utenti si ritrovano a poter affrontare una campagna promozionale ricchissima di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, garantendosi l’accesso a prodotti di qualità, alla giusta spesa finale.

Con la soluzione che troverete descritta nel nostro articolo, ricordiamo comunque che gli acquisti possono essere effettuati tranquillamente anche sul sito ufficiale, in tal modo il cliente si ritrova a poter godere degli sconti ricevendo gratuitamente la merce presso il proprio domicilio (solo con spesa superiore ai 49 euro). In parallelo, al superamento dei 199 euro di spesa è possibile richiedere la rateizzazione senza interessi, o Tasso Zero.

Non dimenticatevi del nostro canale Telegram ufficiale, potrete trovare i codici sconto Amazon e le offerte più pazze della giornata.

Comet: tutte queste occasioni sono da far girare la testa

Comet ha rinnovato la propria campagna promozionale, lanciando nuovi sconti speciali in tutti i negozi (ed online) fino al 9 dicembre 2021. In prima pagina troviamo un ottimo smartphone in promozione, l’Apple iPhone 12 potrà difatti essere acquistato, nella sua variante da 128GB di memoria interna, a soli 779 euro.

Le altre offerte relative sempre alla telefonia mobile, vanno a toccare Oppo A15 a 129 euro, Oppo A94 a 279 euro, xiaomi Redmi Note 10 Pro a 279 euro, Xiaomi Redmi 10 a 179 euro, Realme GT Master Edition a 299 euro, Realme 8 a 159 euro, Realme C21 a 99 euro, Samsung Galaxy A52 a 329 euro, Wiko Power U20 a 119 euro, LG Velvet a 299 euro, Nokia C20 a 99 euro o Galaxy A12 a soli 169 euro.

Tutti gli sconti del volantino sono raccolti direttamente nelle pagine che potete visualizzare a questo link.