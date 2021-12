Le grandi offerte di TIM non si fermano con il Black Friday. In occasione del mese di Dicembre l’operatore italiano propone a tutti i suoi utenti una serie di interessanti e vantaggiose iniziative per la telefonia mobile. Le migliori iniziative per gli abbonati sono ancora una volta le tariffe Wonder.

TIM e le ore del Black Friday: la migliore offerta del momento

Le promozioni Wonder di TIM saranno a disposizione di tutti gli abbonati che si impegnano ad effettuare la portabilità del numero da altro provider. Purtroppo, almeno secondo le attuali condizioni, queste iniziative non sono a disposizione degli abbonati che hanno già una SIM operativa con altra ricaricabile associata.

Le versioni di TIM Wonder prevedono una doppia proposta. Il primo pacchetto a disposizione del pubblico garantisce consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS con la presenza di 70 Giga per la connessione di rete. Il costo previsto per il rinnovo della tariffa sarà di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Una seconda ed altrettanto vantaggiosa versione della TIM Wonder comprende un ticket con consumi senza limiti per le chiamate e gli SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della rubrica. Per quanto concerne la connessione internet, gli utenti avranno a loro disposizione 50 Giga. Il costo di rinnovo resta di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Anche con le promozioni Wonder, TIM conferma le sue attuali condizioni commerciali che prevedono costi bloccati nel primo semestre di abbonamento. TIM non andrà quindi ad applicare rimodulazioni almeno durante i primi sei mesi dall’attivazione della SIM.