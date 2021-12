I creatori della Casa di Carta hanno ascoltato le richieste dei fan ed hanno esaudito i loro desideri. Nel 2023 Netflix renderà disponibile il tanto atteso spinoff su Berlin. In occasione dell’evento “Money Heist” di Netflix, i membri del cast si sono riuniti per una sessione di domande e risposte. Oltre 5.000 fan erano presenti.

A Madrid, città che ha ospitato l’evento, Pedro Alonso (Berlino) ha annunciato con entusiasmo che, sebbene La Casa de Papel sia ormai alle battute finali, l’universo cinematografico che ha saputo creare non finirà. Questo perché una nuova serie incentrata sulle origini di uno dei personaggi più popolari dello show – aka Berlino – potrà far sognare nuovamente tutti i fan.

Berlin è il nome di Andrés de Fonollosa, fratello maggiore de Il Professore. Berlino è il secondo in comando, un sociopatico che più volte ha avuto screzi con Tokyo e Nairobi. Nonostante i suoi comportamenti piuttosto inquietanti, ha saputo conquistare tutti con il suo carisma e senso del dovere.

Di seguito il tweet ufficiale che annuncia la serie spinoff:

Este atraco llega a su fin… pero la historia continúa… Berlín 2023, solo en Netflix.

This heist might come to an end… But the story continues… Berlin 2023, only on Netflix.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/lANhx8Ayv4

— La Casa de Papel (@lacasadepapel) November 30, 2021